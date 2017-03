Polens nationalkonservative Regierung wirft dem früheren polnischen Ministerpräsidenten Tusk vor, sein Amt als EU-Ratspräsident missbraucht und sich in den politischen Konflikt in Polen eingemischt zu haben. Ausserdem liegt der liberale Tusk politisch über Kreuz mit dem Chef der aktuellen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski. Am Wochenende hatte die PiS daher den polnischen Europaabgeordneten Jacek Saryusz-Wolski als Kandidaten für das Ratspräsidentenamt nominiert. Er galt jedoch von vorneherein als chancenlos. So stand Polen seit Beginn der Debatte um die Wiederwahl Tusks isoliert da. Alle anderen Staats- und Regierungschefs, die sich vor Beginn des EU-Gipfels öffentlichen äusserten, sprachen sich für Tusk als EU-Ratspräsident aus.