In Nordirland sorgt eine neue Bronzestatue von Queen Elisabeth II. für hitzige Diskussionen.

Kritiker halten die Statue für misslungen.

Die lebensgrosse Skulptur war am Wochenende auf dem Gelände von Schloss Antrim enthüllt worden. Es ist eine der ersten Statuen der Queen im ganzen Land.

Die Queen trägt ein Kopftuch, einen knielangen Rock, Stiefel und an ihren linken Unterarm hängt wie zu Lebzeiten ihre Handtasche. Die Queen werde in einer würdevollen Haltung dargestellt, «die ihre Anmut, Standhaftigkeit und lebenslange Hingabe an den öffentlichen Dienst widerspiegelt», heisst es in einer Medienmitteilung der Behörden. Bezirksbürgermeister Neil Kelly bezeichnete das Werk laut Mitteilung als «beautiful statue» (schöne Statue).

Legende: Antrim and Newtownabbey Borough Council Press Release

Kritik an der Statue

Doch nicht überall stösst das Kunstwerk von Anto Brennan auf Gegenliebe. «Wir müssen ehrlich sein, sie ähnelt der Queen in keiner Weise», sagte Vera McWilliam, die für die Ulster Unionist Party im Bezirksrat von Antrim und Newtownabbey sitzt, zur BBC.

Die hässlichsten Statuen der Welt

1 / 5 Legende: Immer wieder werden Prominente in Form einer Skulptur gewürdigt. Nicht immer gelingt dies. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich die Statue von Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo in Madeira. Keystone/GREGORIO CUNHA 2 / 5 Legende: Auch diese Darstellung ist nicht besonders schmeichelhaft: Eine Michael-Jackson-Statue in Rio de Janeiro. Reuters/Bruno Kelly 3 / 5 Legende: Diese Statue von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed wurde 2005 im Londoner Kaufhaus Harrods errichtet. Keystone/JANE MINGAY 4 / 5 Legende: Was wohl Elvis Presley sagen würde über diese Nachbildung in Jerusalem? Keystone/Dan Balilty 5 / 5 Legende: Diese Statue aus dem Jahre 2008 im British Museum soll Kate Moss darstellen. Keystone/ANDY RAIN

Auch in der Social-Media-Welt wird die Statue harsch kritisiert. Viele Menschen erkennen ihre ehemalige Königin nicht.