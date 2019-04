An dem Treffen nehmen neben der Kanzlerin, Macron und Thaci Staats- und Regierungschefs von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien und Vertreter der Europäischen Kommission teil. Die Konferenz soll den praktisch gescheiterten Annäherungsprozess zwischen Serbien und Kosovo wieder in Gang bringen.

Dabei verhandeln Thaci und Vucic unter Vermittlung der EU-Kommission. Zuletzt hatte Belgrad die Gespräche abgebrochen, nachdem die Regierung in Pristina Sonderzölle in Höhe von 100 Prozent auf Waren aus Serbien eingeführt hatte. Zuvor hatte Belgrad mit seinem diplomatischen Apparat und mit Schützenhilfe Russlands die Aufnahme Kosovos in die internationale Polizeiorganisation Interpol verhindert.