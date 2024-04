Sieben Tote bei Messerangriff in Einkaufszentrum in Sydney

Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in Sydney sind sechs Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

Der mutmassliche Täter sei angeschossen worden und ebenfalls gestorben, teilte die zuständige Polizei bei einer Pressekonferenz mit.

Eine «terroristische Spur» könne nicht ausgeschlossen werden, führten die Ermittler aus.

Der Angriff ereignete sich am Samstag im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction.

1 / 3 Legende: Einsatzkräfte erwarten zahlreiche Verletzte. Keystone/ RICK RYCROFT 2 / 3 Legende: Menschen werden aus dem Einkaufszentrum evakuiert. Keystone/ RICK RYCROFT 3 / 3 Legende: Sichtlich aufgewühlt sammeln sie sich auf dem Trottoir. imago images/Jonas Grönvik

Der Angriff forderte mehrere Verletzte, von denen acht in ein Spital gebracht worden seien, wie die Rettungsdienste mitteilten. Unter den Verletzten ist demnach auch ein neun Monate altes Baby.

«Die ersten Gedanken aller Australier sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen», schrieb Premierminister Anthony Albanese auf X.

Behörden: Gefahr ist gebannt

Der mutmassliche Täter hatte in dem Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der Nähe des bekannten Strandes Bondi Beach im Osten Sydneys am Samstagnachmittag (Ortszeit) Menschen angegriffen und wurde dann von einer Polizistin gestellt. Sie schoss ihn an, als er sein Messer nicht fallenlassen wollte.

Der Mann sei gestorben, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei New South Wales, auf einer Pressekonferenz. Es gebe nur einen mutmasslichen Täter, und es bestehe keine weitere Gefahr, sagte er.

Auch Stunden nach dem Vorfall habe die Polizei seine Identität noch nicht feststellen können, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Am Tatort gebe es zudem keine Hinweise auf ein Motiv oder eine Ideologie.

Augenzeugen berichten von Panik

Rettungsdienste wurden gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in das Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Osten der Millionenmetropole Sydney gerufen. Sanitäter behandelten die Patienten am Tatort.

Das Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction war nach dem Vorfall geschlossen worden, die australische Polizei hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, das Gebiet zu meiden.

Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum. Augenzeugen berichteten, dass es zu einer Panik gekommen sei, als Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.