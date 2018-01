Die Hälfte der Briten hält Premierministerin Theresa May für nicht in der Lage, mit der EU ein richtiges Brexit-Abkommen auszuhandeln. Das geht aus einer Umfrage des Instituts ORB hervor. Demnach ist die Bevölkerung in der Frage in zwei Gruppen gespalten, ob Grossbritannien nach dem Brexit besser dasteht oder nicht:



43 Prozent glauben an eine Verbesserung, 42 Prozent erwarten das nicht.

63 Prozent der Befragten stimmen mit der Art und Weise, wie die Regierung die Verhandlungen führt, nicht überein. In früheren Monaten war dieser Anteil noch etwas grösser.



Allerdings hielten vor einem Jahr noch weniger Wahlberechtigte May für in der Lage, die Verhandlungen über einen Austritt aus der Europäischen Union zu einem guten Ende zu bringen. Der Anteil betrug damals lediglich rund 35 Prozent.



Die Meinungsforscher von ORB befragten vom 5. bis 7. Januar insgesamt 2023 britische Wahlberechtigte.