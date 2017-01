Vom Aussenseiter zum Geheimfavoriten

Aus Tagesschau vom 15.1.2017

In Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind besonders zwei Namen regelmässig zu vernehmen: François Fillion und Marine Le Pen. Doch nun droht Emmanuel Macron den beiden Favoriten die Show zu stehlen. Der ehemalige Wirtschaftsminister erfreut sich an seinen Wahlveranstaltungen grosser Beliebtheit.