Die Tigerpopulation in Indien wächst – auf tiefem Niveau

In Indien leben erstmals seit anderthalb Jahrzehnten wieder mehr als 3000 Tiger in Freiheit.

Einer heute veröffentlichten Zählung zufolge wurden im gesamten Land 3167 Tiger in freier Wildbahn erfasst.

Dies entspricht einem Anstieg um 200 Tiere im Vergleich zur vorherigen Zählung von 2019.

In früheren Jahrzehnten war die indische Tiger-Population allerdings um ein Vielfaches zahlreicher. Indien ist das Land mit den mit Abstand meisten Tigern der Welt. Premierminister Narendra Modi sagte bei einer Veranstaltung im Süden des Landes, 75 Prozent der weltweit gezählten Tiger lebten in Indien.

Legende: Ein Bengal-Tiger in einer Aufnahme von 2014 im Sunderban Delta, rund 130 Kilometer südlich von Kalkutta. KEYSTONE/JOYDIP KUNDU

Die nun veröffentlichte Zählung sei ein «stolzer Moment» für sein Land und ein Erfolg für die gesamte Welt. Die Wachstumsrate hat sich indes im Vergleich zur vorherigen Vierjahresperiode von 30 auf sieben Prozent verlangsamt.

Population weiterhin verschwindend klein

Zudem ist die Population im Vergleich zu früheren Jahrzehnten weiterhin verschwindend klein. 1900 lebten nach Schätzungen weltweit noch 100'000 Tiger. Die Zahl sank in den vergangenen 100 Jahren um mehr als 93 Prozent, nur noch in 13 Ländern leben Tiger in freier Wildbahn.

Audio Archiv: Tiger und Mensch – ohne Konflikte geht es nicht 05:41 min, aus Echo der Zeit vom 05.02.2016. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 41 Sekunden.

In Indien lebten zum Zeitpunkt seiner Unabhängigkeit von Grossbritannien im Jahr 1947 laut Schätzungen noch etwa 40'000 Tiger. 2010 unterzeichneten Indien und die zwölf weiteren Staaten, in denen Tiger in Freiheit leben, ein Abkommen mit dem Ziel, die Zahl dieser Wildkatzen bis 2022 zu verdoppeln.