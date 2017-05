Trumps Auslandstour

Begonnen hatte der US-Präsident seine Reise am Samstag in Saudi-Arabien. Am Montag stand Israel auf dem Programm, am Dienstag wird er nach Bethlehem im Westjordanland weiterreisen. Die Tour führt ihn am Wochenende auch nach Europa, wo Trump den Papst treffen und an den Gipfeln der Nato und der G7-Gruppe teilnehmen wird.