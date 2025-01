Einschätzung von Monika Bolliger, Produzentin beim «Echo der Zeit» und Nahost-Kennerin: «Der Wirtschaftsminister scheint einen klaren Plan für den Umbau der Wirtschaft zu haben. Wie andere HTS-Vertreter hat auch er viel von Sicherung der Stabilität gesprochen. Bezüglich Demokratisierung sind die Aussagen der HTS dagegen vage: Dafür brauche es Zeit.

Tatsächlich sind die Herausforderungen immens. Während 50 Jahren gab es kein politisches Leben in Syrien. Wirtschaft und Infrastruktur liegen am Boden. Es gibt regionale Spaltungen, und das Ausland mischt sich ein, man denke an die Militärinterventionen Israels und der Türkei. Es ist alles sehr fragil. Doch es sorgt für Misstrauen, dass die HTS alle Schlüsselstellen mit ihren Leuten besetzt – offenbar will sie ihre Macht konsolidieren, ohne zu teilen.

Westliche Staaten wollen nun die vielen und komplexen Sanktionen gegen Syrien als Hebel nutzen, um der HTS Konzessionen abzuringen. Wenn diese allerdings zu zögerlich aufgehoben werden, kann sich die Wirtschaft nicht erholen. Und ohne die Wirtschaft hat auch die Demokratie keine Chance.»