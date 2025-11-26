Hongkong: 36 Tote und 279 Vermisste bei Brand in Hochhauskomplex

Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen.

279 Bewohnerinnen und Bewohner werden zudem derzeit vermisst, wie die Behörden bekannt gaben. 29 Personen sind ausserdem verletzt hospitalisiert.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten, ist auch ein Feuerwehrmann unter den Todesopfern.

Die Behörden haben das Feuer, das am Nachmittag (Ortszeit) in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war, in die höchste Alarmstufe 5 kategorisiert. Mittlerweile soll das Feuer gemäss Behörden langsam unter Kontrolle sein (Mitternacht Ortszeit). Zur Brandursache machen die Behörden aktuell keine Angaben.

Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr zufolge hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsassen. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.

Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.