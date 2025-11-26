Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen.

Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner werden zudem derzeit vermisst, wie die Behörden bekannt gaben.

Laut einem Medienbericht sind drei Männer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen worden. Gemäss Medienberichten handelt es sich bei ihnen um zwei Direktoren und einen technischen Berater einer Baufirma.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigen grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufsteigen. Auch ist zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen stehen und brennende Teile zu Boden stürzen. Zudem sind im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Die Behörden haben das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po in die höchste Alarmstufe fünf eingeordnet. Einsatzkräfte bringen die Flammen schrittweise unter Kontrolle, wie Hongkonger «South China Morning Post» berichtete. Zur Brandursache machen die Behörden aktuell keine Angaben.

Der «South China Morning Post» zufolge sind mittlerweile im Zusammenhang mit dem Brand drei Männer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen worden. Die Polizei werde Donnerstag eine Pressekonferenz zu den Einzelheiten abhalten.

Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr zufolge hatten die Flammen acht Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsassen. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.

Mindestens 13 Menschen sind beim Grossbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ums Leben gekommen.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.

Wie die Hongkonger «South China Morning Post» berichtete, waren mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz.

Was der Auslöser des Feuers war, ist noch unklar. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Aus Peking übermittelte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Beileidsbekundungen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Er sicherte der Sonderverwaltungsregion Unterstützung zu.