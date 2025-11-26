Hongkong: Mehrere Tote bei Brand in Hochhauskomplex

Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens drei weitere Menschen wurden in Spitälern behandelt, zwei von ihnen waren in einem kritischen Zustand, wie aus einer Regierungsmitteilung hervorging.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten, ist auch ein Feuerwehrmann unter den Todesopfern.

Der Brand war in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wurde rasch auf Stufe vier hochgestuft – die zweithöchste Gefahrenstufe in Hongkong. Mindestens drei der insgesamt acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut «South China Morning Post» betroffen.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.