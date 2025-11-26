Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind bereits 55 Menschen ums Leben gekommen.

Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner werden zudem derzeit vermisst, wie die Behörden bekannt gaben.

Laut Behörden habe das Bambusgerüst, das für die Renovation der Hochhäuser angebracht wurde, den Brand beschleunigt.

Drei Männer, der für die Renovierung zuständigen Baufirma, sind wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen worden.

Es ist der verheerendste Brand seit Jahrzehnten in Hongkong. Die Behörden haben das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po, das am Mittwoch ausgebrochen ist, in die höchste Alarmstufe fünf eingeordnet. Die Einsatzkräfte haben vier von sieben brennenden Gebäuden unter Kontrolle gebracht.

Bei dem Brand sind bisher 55 Menschen gestorben, darunter ein Mitglied der Feuerwehr. Laut Behörden starben 51 davon vor Ort und vier im Spital. Mehrere Personen befinden sich derzeit in kritischem Zustand. Offen blieb die Zahl der Vermissten. Diese hatten die Behörden zuvor mit fast 279 beziffert.

Im Zusammenhang mit dem Brand sind drei Personen, der für die Renovierung zuständigen Baufirma, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen worden. Gemäss Medienberichten handelt es sich bei ihnen um zwei Direktoren und einen technischen Berater einer Baufirma. Die Polizei werde Donnerstag eine Pressekonferenz zu den Einzelheiten abhalten.

Legende: Die traditionellen Bambusgerüste könnten zur Beschleunigung des Brandes beigetragen haben. Getty Images/Lam Yik/Bloomberg

Die Behörden vermuten, dass einige Materialien an den Aussenwänden der Hochhäuser den Sicherheitsstandards nicht entsprachen, was die ungewöhnlich schnelle Ausbreitung des Feuers ermöglichte. «Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Verantwortlichen des Bauunternehmens grob fahrlässig gehandelt haben», sagte Eileen Chung, eine leitende Polizeibeamtin.

Die Flammen haben sieben der acht Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsassen. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.

Mindestens 55 Menschen sind beim Grossbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ums Leben gekommen.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.

Wie die Hongkonger «South China Morning Post» berichtete, waren mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz.

Was der Auslöser des Feuers war, ist noch unklar. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Medienberichten zufolge wurden im Zusammenhang mit dem Feuer drei Personen festgenommen.

Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Aus Peking übermittelte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Beileidsbekundungen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Er sicherte der Sonderverwaltungsregion Unterstützung zu.