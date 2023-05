Polizei- und Feuerwehrleute bei Explosion in Deutschland verletzt

Bei einer Explosion in einem Wohnblock in Ratingen bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen sind zwölf Polizeibeamte und Feuerwehrleute zum Teil schwer verletzt worden.

Polizei und Feuerwehr waren für einen Notruf ausgerückt. An der Tür der betroffenen Wohnung kam es zu der Explosion.

Ein Mann wurde festgenommen, in der Wohnung wurde eine Leiche gefunden.

Legende: Einsatzkräfte mit Atemschutzausrüstung beim betroffenen Hochhaus in Ratingen, in dem sich die Explosion ereignet hat. KEYSTONE / DPA, Rolf Vennenbernd

In einem Wohnblock in Ratingen bei Düsseldorf sind bei einem Hilfseinsatz mehrere Polizei- und Feuerwehrkräfte verletzt worden.

Die Rettungskräfte seien zu einem Einsatz für eine «hilflose Person» ausgerückt, teilte eine Polizei-Sprecherin mit. An der Tür der Wohnung in dem Hochhaus sei es dann zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen seien zum Teil schwer verletzt worden.

Feuer und Rauch in der Wohnung

Laut dem Innenminister Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul, ist es um 11:15 Uhr in der Hochhauswohnung zu einer Explosion gekommen. Zuvor sei gegen zehn Uhr morgens die Polizei von der Wohnungseigentümergesellschaft verständigt worden, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle.

Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zur Wohnung zu öffnen. Darin lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer und Rauch gewesen. Der Sohn habe dann einem nicht bekannten Gegenstand eine Detonation ausgelöst.

Innenminister Reul zeigte sich bei einem Besuch in Ratingen bedrückt. Eigentlich habe es sich um einen Routine-Einsatz gehandelt, als Feuerwehr und Polizei an die Wohnung der 57-jährigen Tatverdächtigen kamen. Mit dem Öffnen der Wohnungstüre sei es dann zu einer absichtlich herbeigeführten Verpuffung gekommen. Laut Reul wurden dabei sieben Feuerwehrleute schwer verletzt, vier von ihnen seien in Lebensgefahr. Eine Polizistin und ein Polizist kämpften ebenfalls um ihr Leben.

Leiche gefunden

Nach der Explosion hätten Spezialkräfte die Wohnung gestürmt und einen etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen. Dort sei auch eine Leiche gefunden worden.

Die Lage ist weiterhin unklar, Polizeispezialkräfte standen in Ratingen weiterhin im Einsatz. Der Wohnblock wurde weiträumig abgesperrt. Auf dem Dach über der betroffenen Wohnung, auf Balkonen daneben und Balkonen im Nachbarhaus waren Spezialkräfte der Polizei und Scharfschützen zu sehen.