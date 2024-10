«Es ist 30 bis 50 Jahre her, dass wir so viel Regen in so kurzer Zeit hatten», sagte Houssine Youabeb von der marokkanischen Generaldirektion für Meteorologie. Laut der marokkanischen Regierung hat es in mehreren Gebieten allein an zwei Tagen mehr geregnet als normalerweise in einem gesamten Jahr.

Legende: Zwischen den Sanddünen bilden sich wegen des starken Regens kleine Seen. Keystone

Die starken Niederschläge und Stürme im Südosten Marokkos hinterliessen eindrucksvolle Bilder.

Legende: Fahrzeuge transportieren Touristinnen und Touristen zu den neun entstandenen Gewässern. Keystone

Die entstandenen Seen sind sogar aus dem All zu sehen. Die Satellitenbilder der Nasa zeigen das Ausmass der Überschwemmungen.

1 / 2 Legende: Das Bild zeigt den Nordwesten der Sahara am 10. September 2024 nach den ersten Regenfällen. Die vom Wasser bedeckten Gebiete erscheinen je nach Wasserstand in Blautönen. NASA Earth Observatory 2 / 2 Legende: So sah dasselbe Gebiet noch am 14. August 2024 aus. NASA Earth Observatory

In den sechs Jahren zuvor herrschte in weiten Teilen Marokkos eine Dürre. Landwirte mussten ihre Felder brachliegen lassen, und in gewissen Dörfern wurde das Wasser rationiert.

Legende: In der Wüstenstadt Merzouga in der Nähe von Rachidia im Südosten Marokkos stehen die Palmen seit Kurzem in einem See. Keystone

Die starken Regenfälle könnten den Wetterverlauf in der Region in den kommenden Monaten und Jahren verändern. Laut Youabeb kann die Luft nun mehr Feuchtigkeit speichern. Das führe zu Verdunstungen und könne weitere Stürme nach sich ziehen.

Legende: Die ergiebigen Niederschläge werden wahrscheinlich die Grundwasserspeicher unter der Wüste wieder auffüllen. Es ist jedoch unklar, inwieweit die Regenfälle zur Linderung der Dürre beitragen. Keystone