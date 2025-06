Yoshitaka Amano Der unbekannte Meister hinter «Final Fantasy»

Legende: SRF/Gian Vaitl

Mit über 200 Millionen verkauften Exemplaren und 16 Haupttiteln zählt die «Final Fantasy»-Serie zu den erfolgreichsten Game-Franchises überhaupt. Im Zentrum der Rollenspiele steht eine Heldengruppe, die ein episches Abenteuer erlebt und dabei stetig Fähigkeiten und Ausrüstung verbessert. Conceptual Artist Yoshitaka Amano prägt mit seinen Entwürfen den Stil dieser Figuren und gibt die ästhetische Richtung vor, die vom Team weiterentwickelt wird. Dass Amano an jeder Ausgabe mitwirkte, ist eine seltene Konstanz in einer Industrie, die sonst von stetig wechselnden, kollaborativen Teams geprägt ist.

Amanos Figuren sind filigran und androgyn, mit wehenden Gewändern und Frisuren, und tragen übergrosse Waffen. Während westliche Rollenspiele meist auf mittelalterlich geprägte Märchen- und Sagenwelten sowie «Dungeons & Dragons» verweisen, wirken Amanos Designs gleichzeitig mythisch und futuristisch – näher an J-Pop als am Mittelaltermarkt. Zwar versuchte Amano, seine Figuren explizit «westlicher» zu gestalten und sich von japanischen Sagenwelten zu lösen, doch prägte sein Stil das Genre der JRPGs (Japanese Role-Playing Game) so stark, dass seine Entwürfe für viele westliche Gamer heute als «typisch japanisch» gelten.

Guido Berger, SRF-Digitalredaktor