Die neue Labour-Regierung in Grossbritannien macht derzeit eine Be­stan­des­auf­nah­me, was die Konservativen hinterlassen haben. Auch der König lässt derzeit zählen – und zwar seine Schwäne.

Zählung in England

Nur wenige tragen so viele Titel wie Charles Philip Arthur George aus dem Haus Windsor. Er ist König des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland. Darüber hinaus Oberhaupt des 56 Staaten umfassenden Commonwealth, Lehnsherr der britischen Kronbesitzungen, weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche und Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte.

Allein für das Verlesen aller Titel benötigte der Erzbischof von Canterbury während der Krönung eine gefühlte Ewigkeit. Einen Titel hat er jedoch unterschlagen. Der britische Monarch ist ebenso «Seigneur of the Swans». Der Herrscher der Schwäne. Wer kein Schwan ist, den muss das nicht näher interessieren. Die Wasservögel jedoch schon. Denn immer im Juli nimmt der Monarch sein Recht in Anspruch und lässt seine gefiederten Untertanen zählen.

Jeder Schwan wird gefangen und vermessen

In schmalen Holzbooten machen sich seine Höflinge auf der Themse auf die Reise. Fünf Tage benötigen die kostümierten Männer in den weissen Hosen und roten Kutten, um die Schwäne zu fangen und zu markieren. Das Ritual stammt aus dem 12. Jahrhundert, als die Krone das Eigentum an allen Schwänen im offenen Wasser beanspruchte. Der Schwan galt damals als Delikatesse. Und der Bedarf für die royalen Festbankette war offenbar gross.

1 / 5 Legende: Ein junger Schwan in den Fängen eines royalen Zählmeisters. Keystone/EPA/ANDY RAIN 2 / 5 Legende: An der Zählung und Vermessung der Schwäne sind viele Leute beteiligt. REUTERS/Toby Melville 3 / 5 Legende: Wie gross ist der Schnabel? Den Schwänen bleibt nichts anderes übrig, als hinzuhalten. REUTERS/Toby Melville 4 / 5 Legende: Eingesammelt werden die Schwäne mit Ruderbooten, wie hier auf der Themse im Westen Londons. Keystone/EPA/ANDY RAIN 5 / 5 Legende: Sowohl junge als auch erwachsene Schwäne kommen beim sogenannten «Swan Upping» dran. REUTERS/Toby Melville

Da der Verzehr der Entenvögel mittlerweile verboten ist, beschränkt sich der Palast heutzutage auf das Zählen. Rund 1000 sollen es in diesem Jahr sein.

Jeder Schwan wird von den königlichen Zählmeistern gewogen. Schnäbel, Gefieder und Schwimmhäute werden vermessen und untersucht. Ein jährlicher Gesundheitscheck, von dem britische Landbewohner mittlerweile nur träumen können.

Macht des Königshauses ausgedünnt

Doch es sind Rituale, die in Zeiten des Niedergangs Trost spenden. Nicht nur für Untertanen, sondern ebenso für Monarchen. Das britische Königreich ist längst nicht mehr so vereint, wie es der Name vorgibt. Seit dem Brexit bröckeln die Ränder unter den Fliehkräften der Unabhängigkeit.

Die Machtbefugnisse des Königs wurden bereits viel früher ausgedünnt. Die Eröffnung von Spitälern und Blumenausstellungen gehören gewissermassen zum royalen Kerngeschäft, daneben verliest er einmal pro Jahr als Bauchredner des Premierministers das Regierungsprogramm. Uneingeschränkt gebietet der Monarch aber verfassungsmässig immer noch über alle Wale, Delfine und Schwäne im britischen Tierreich. Das sind fast biblische Zustände.

Doch die ornithologische Volkszählung auf der Themse zeigt ebenso, wie sich die irdischen Machtbefugnisse der britischen Krone buchstäblich verwässert haben.