Nach den am Montag beschlossenen EU-Verhandlungsrichtlinien soll der gesamte Regelbestand der EU und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Grossbritannien weiter gelten, als wäre es noch Mitglied. Das schliesst Regeln ein, die erst nach dem Austritt am 29. März 2019 beschlossen werden. Grossbritannien soll keine Mitsprache mehr haben, sondern nur im Einzelfall als Beobachter in Gremien eingeladen werden.