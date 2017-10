Bundesrätin Sommaruga fordert mehr Geld für Flüchtlinge

Aus Tagesschau vom 14.9.2017

Am EU-Innenminister-Treffen in Brüssel ist die globale Flüchtlingspolitik das Haupt-Thema. Die Situation der Flüchtlinge in Libyen ist für Simonetta Sommaruga unhaltbar, sie fordert zusätzliche Hilfe aus allen EU-Länder.