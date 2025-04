So stark treffen die US-Zölle China

Ab sofort gelten 104 Prozent auf chinesische Produkte. So hohe US-Zölle wie für China gibt es derzeit für kein anderes Land. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die bereits mit den USA verhandeln möchten, bleibt China hart und hat bereits mit Gegenzöllen reagiert. Wie schlimm die neuen Zölle China treffen und was die Folgen für das Land sind, weiss China-Korrespondent Samuel Emch.

Samuel Emch China-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Samuel Emch ist seit dem Sommer 2022 Ostasien-Korrespondent für SRF. Zuvor war er während mehrerer Jahre Wirtschaftsredaktor bei SRF.

Wie stark treffen die US-Zölle China?

Die USA sind der wichtigste Exportmarkt und Handelspartner für China. Anders als noch während der ersten Amtszeit unter Trump und den ersten Zöllen, die Richtung China kamen, kann man diese Zölle über 100 Prozent nicht so einfach abfedern und absorbieren. Deshalb ist es ein harter Schlag für Chinas Exportwirtschaft.

Mit welchen Folgen muss man in China jetzt rechnen?

Der Druck auf die Industrie wird wohl zu Entlassungen führen, wenn das so anhält. Auch Druck auf die Löhne wird es geben. Firmenschliessungen sind nicht ausgeschlossen. Das ist natürlich ein Problem für Peking. Insbesondere weil man den Konsum im Inland, also den Konsum der Chinesinnen und Chinesen, gerade richtig ankurbeln will. Wenn es aber Druck auf die Löhne gibt und es zu mehr Arbeitslosigkeit kommt, dann erleidet das Land einen Rückschlag. Natürlich schaut China auch, wie man den Impact dieser Zölle anders abfedern kann. Die Produzenten werden sich auf anderen Märkten umsehen und andere Absatzmärkte suchen. China schielt natürlich auch nach Europa als grosser Markt. Wir sehen bereits diplomatische Bemühungen seitens Pekings, um die Beziehungen zu Europa zu verbessern.

Legende: Der Zollstreit zwischen China und den USA ist eskaliert: Neu verhängt Trump Zölle von 104 Prozent auf chinesische Produkte. Keystone/ Andy Wong

Wie verhandlungsbereit ist die chinesische Regierung?

Bisher hat man noch wenig Verhandlungswille von Peking aus gespürt. Der Ansatz in Peking scheint eher zu sein: abwarten und schauen, was aus Washington kommt, bevor wir auf Verhandlungen einsteigen. China signalisiert auch ganz klar, dass man bereit ist, zusätzliche Zölle mit ebenfalls zusätzlichen Zöllen zu vergelten oder weiteren Massnahmen von chinesischer Seite zu vergelten. Die Message aus Peking ist also: Wir wollen keinen Handelskrieg, denn es schadet beiden grossen Volkswirtschaften, aber wir sind bereit. Und China wird mehr aushalten können als die USA. Denn China kann mehr Bitterkeit essen, wie man hier sagt.