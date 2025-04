Musk will eine «Null-Zoll-Situation» mit Europa

US-Präsidentenberater Elon Musk hat sich im Zollstreit für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle ausgesprochen.

Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagte Musk.

Er war am Samstag per Video bei einem Parteitag der rechten italienischen Regierungspartei Lega in Florenz zugeschaltet.

«Was die Zölle anbelangt, hoffe ich, dass wir uns auf eine ‹Null-Zoll-Situation› zubewegen, mit einer Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika», sagte Tesla-Chef Musk.

Legende: Musk war per Videokonferenz zum Parteitag der Lega zugeschaltet. Lega-Chef Matteo Salvini (L) stellte dem US-Präsidentenberater und Tesla-Chef Fragen. IMAGO / ZUMA Press

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch ein weitreichendes neues Zollpaket vorgelegt, das Handelspartner in aller Welt verunsichert und die Börsen auf Talfahrt schickt. Auf Importe aus der Schweiz sind neu Abgaben von über 30 Prozent, auf Einfuhren aus EU-Ländern 20 Prozent Zoll fällig. Trump erhofft damit Marktvorteile für Produzenten in den USA.

Wahl des Lega-Vorsitzenden

Während einer knappen Viertelstunde beantwortete Musk Fragen von Lega-Parateichef Matteo Salvini, der in der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Verkehrsminister und Vizeregierungschef ist. Am Sonntag hat sich Salvini zur Wiederwahl als Parteivorsitzender der Lega gestellt; er ist einziger Kandidat.