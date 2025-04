So trifft es alle Länder: Die USA belegen ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Ausserdem kündigte die US-Regierung einen komplexen Mechanismus an, der für viele Länder höhere Zölle vorsieht. Dieser wird ab dem 9. April gelten. Dabei werden besonders jene Länder ins Visier genommen, die aus Sicht der USA besonders hohe Handelsbarrieren für US-Produkte haben. Trump moniert neben Zöllen immer wieder andere Handelshemmnisse wie Importvorgaben, Subventionen oder andere Regularien.

Legende: Auf einer grossen Liste präsentiert der US-Präsident, wie hoch künftig die Zölle für jedes einzelne Land sein sollen. Keystone/KENT NISHIMURA/POOL

So trifft es die Nachbarländer: Nicht auf der Zollliste des Weissen Hauses sind die beiden Nachbarländer Kanada und Mexiko. Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, verzichtet Washington bis auf Weiteres auf zusätzliche Zölle für die beiden Länder. Stattdessen würden weiterhin die bisherigen Aufschläge gelten, die Donald Trump im Zusammenhang mit dem Drogenhandel über die Grenzen hinweg verhängt habe.

So trifft es die grössten Konkurrenten EU und China: Importe aus der Europäischen Union werden laut Trump mit einem Zoll von 20 Prozent belegt, Importe aus China sogar mit 34 Prozent, wie Trump sagte.

So trifft es die Schweiz: US-Präsident Donald Trump hat Zölle in der Höhe von 31 Prozent auf Importe aus der Schweiz angekündigt. Diese seien eine Reaktion auf die Zölle von 61 Prozent, welche die Schweiz auf US-Produkte erhebe.

So reagiert die Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat auf die angekündigten Zölle von 31 Prozent auf Schweizer Exporte in die USA reagiert. Der Bundesrat nehme die Entscheide der USA zur Kenntnis, schrieb sie auf X. Der Bundesrat werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Im Vordergrund stünden die langfristigen wirtschaftlichen Interessen des Landes. «Treue zum internationalen Recht und Freihandel bleiben zentrale Werte», schreibt Keller-Sutter.

So begründet Trump die Zölle: Mit den Zöllen soll das dauerhafte Handelsdefizit der USA bekämpft werden. «Handelsdefizite sind nicht mehr nur ein wirtschaftliches Problem. Sie sind ein nationaler Notfall», sagte Trump. «Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde, als der Tag, an dem Amerika sein Schicksal zurückerobert hat, und als der Tag, an dem wir begonnen haben, Amerika wieder reich zu machen», sagte Trump. «Jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeplündert, von nahen und fernen Nationen, von Freunden und Feinden gleichermassen.» Dies sei nun vorbei. Trump sprach von einem der wichtigsten Tage in der US-Geschichte. Das «goldene Zeitalter» der USA komme zurück. Dadurch würden neue Arbeitsplätze und Fabriken in den USA entstehen, versprach Trump.

So geht es weiter: Gleich nach der Rede unterzeichnete Trump im Rosengarten des Weissen Hauses das entsprechende Dekret für die sogenannten reziproken Zölle. Sie treten um Mitternacht Ortszeit in Kraft.