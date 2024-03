Der Verzehr von Schnecken hat Tradition in der Elfenbeinküste. Früher wurden die Schnecken während der Regenzeit im Wald gesammelt. Heute sind grosse Teile des Regenwaldes im Land verschwunden. Hauptursache ist der intensive Kakaoanbau in der Elfenbeinküste. Auch die Nutzung von Pestiziden hat dazu geführt, dass die natürliche Schneckenpopulation stark abgenommen hat. Durch Zucht sind Schnecken das ganze Jahr über auf dem Markt erhältlich. Bisher sind sie jedoch zu teuer, um einen relevanten Beitrag zur Ernährung in der Elfenbeinküste leisten zu können.