Mehrere Tote und Verletzte bei Zugunglück in Südafrika 0:19 min, vom 4.1.2018

Bei einem Zugunglück in Südafrika sind mindestens vierzehn Personen ums Leben gekommen und 180 weitere verletzt worden.

Der Zug war nahe von Kroonstad im Zentrum des Landes mit einem Lastwagen zusammengestossen und entgleist.

Auch Stunden nach dem Unglück suchen Bergungsteams nach Passagieren, die noch in den entgleisten Waggons eingeklemmt sein könnten. «Es befinden sich immer noch Menschen in den Waggons – in denen, die in Flammen aufgegangen sind», sagte ein Sprecher der Bahn.

Der Zug mit mehreren hundert Passagieren fuhr auf der Strecke zwischen Port Elizabeth im Süden des Landes und Johannesburg, als er aus unbekannten Gründen mit einem Lastwagen kollidierte und entgleiste. Zur Klärung der Unglücksursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Der ins Spital eingelieferte Lokführer sollte einem Alkoholtest unterzogen werden.

Einige Passagiere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Angesichts der derzeitigen Schulferien sind die Züge in Südafrika besonders gut besetzt. Das Unglück ereignete sich rund 200 Kilometer südwestlich von Johannesburg in der Provinz Freistaat.

Augenzeugen berichteten auf Twitter, der Zug sei mit einem Lastwagen zusammengestossen. Anderen Berichten zufolge war auch ein Auto an dem Zusammenstoss beteiligt. Mehrere Waggons entgleisten und kippten um. Nach dem Unglück brach in einem Waggon ein Feuer aus, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes. Passagiere mussten in Sicherheit gebracht werden.