Die Titanic begann ihre Jungfernfahrt am 10. April 1912 von Southampton aus in Richtung New York. Fünf Tage später stiess das Schiff mit einem Eisberg zusammen, brach auseinander und sank. Von den mehr als 2200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord kamen knapp 1500 bei der Tragödie ums Leben. Das Wrack wurde 1985 rund 650 Kilometer vor der kanadischen Küste entdeckt.