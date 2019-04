Bis jetzt sind es nur Vorschläge. Doch das, was die mächtige grossbritannische Datenschutzbehörde ICO in ihrem über 120-seitigen Dokument, Link öffnet in einem neuen Fenster fordert, hat es in sich:

Keine Standortverfolgung: Bei allen Plattformen und Apps, die Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benutzen, soll das «Tracking» grundsätzlich ausgeschaltet sein. Und selbst wenn es die eigenen Eltern sind, die den Standort der Kinder verfolgen – zum Beispiel, weil sie die Kinder schützen wollen – müssen die Anbieter von Apps und Plattformen dies Kindern künftig gut sichtbar mitteilen, etwa mit einem eigens dafür geschaffenen Icon, das aufleuchtet.

Keine Nutzerprofile: Von Kindern und Jugendlichen sollen aufgrund ihres Internet-Verhaltens keine Nutzerprofile erstellt werden. So soll auch verunmöglicht werden, dass Konzerne ihnen passende Werbung zusenden.