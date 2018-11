Mit dem Geld sollen Landstreifen und Meeresgebiete geschützt werden für bessere Luft und sauberes Trinkwasser.

Wyss will das Geld in den nächsten zehn Jahren über seine Stiftung spenden.

Legende: Engagiert sich breit für den Umweltschutz: Der Schweizer Mäzen Hansjörg Wyss. Keystone

Seine Spende kündigte der 83-jährige Hansjörg Wyss in einem Gastbeitrag für die Zeitung «New York Times» an. Ziel sei es, bis ins Jahr 2030 rund ein Drittel der Erdfläche in einem natürlichen Zustand zu erhalten.

Parks und Schutzgebiete schaffen

Landflächen und Gewässer würden am besten erhalten, wenn diese zu öffentlichen Nationalparks, Wildtiergebieten oder Meeresschutzgebieten würden. Konkret will die «Wyss Campaign for Nature» lokale Bemühungen unterstützen etwa für eine bessere Verwaltung von Parks und Schutzgebieten.

Daneben will der Mäzen auch die Forschung an der Universität Bern unterstützen, damit Wissenschaftler die effektivsten Erhaltungsmassnahmen ermitteln können.

Viel für Schutz der Umwelt getan

Das Wirtschaftsmagazin Bilanz schätzt das Vermögen des gebürtigen Berners auf sieben bis acht Milliarden Dollar. Wyss hatte laut eigenen Angaben bisher mehr als 450 Millionen Dollar in Umweltschutzprojekte in Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa gesteckt. Er will damit Arten auf einer Fläche von rund 40 Millionen Hektaren schützen.