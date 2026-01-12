Das britische Aussenministerium stuft die Schweiz nicht mehr als eines der sichersten Reiseländer ein.

Das Magazin «Travel and Tour World» hat zuerst über die Verschärfung berichtet.

London begründet den Schritt mit einer Zunahme von Kleindiebstählen. Besonders gross sei die Gefahr am Genfer Flughafen sowie in Zügen von und nach Genf. Generell wird auf eine weltweit erhöhte Terrorgefahr hingewiesen und zu Wachsamkeit geraten.

Die Warnung, die auch Länder wie Deutschland, Italien und Portugal betrifft, ist Teil einer grossen Aktualisierung der Reisehinweise für den Schengen-Raum. Diese hängt auch mit verschärften Einreisebestimmungen nach dem Brexit zusammen.

Legende: Zwar sei die Rate an Schwerverbrechen in der Schweiz niedrig. Jedoch hätten Meldungen über Kleindiebstähle zugenommen, besonders am Genfer Flughafen, schreibt das britische Ausseniminsterium. Keystone / PIERRE ALBOUY

Das Aussenministerium macht für Reisen in die Schweiz ebenfalls aufmerksam auf die hohen Strafen für Besitz, Konsum oder Schmuggel von illegalen Drogen. Die Flughäfen in der Schweiz würden über «exzellente Technologie» verfügen.

«Britische Staatsangehörige waren in den Schweizer Alpen in Unfälle verwickelt und wurden ins Krankenhaus eingeliefert oder sind ums Leben gekommen», schreibt die Behörde weiter.

Zudem wird in dem «Foreign Travel Advice» auf das Verhüllungsverbot in den Kantonen Tessin und St. Gallen hingewiesen.