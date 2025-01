Viele US-Regierungsangestellte sind in einer E-Mail aufgefordert worden, zu kündigen, wie US-Medien und Nachrichtenagenturen berichten. Wer kündige, erhalte bis Ende September einen Lohn, ohne arbeiten zu müssen. Die Angestellten hätten rund eine Woche Zeit, sich für oder gegen eine Teilnahme an dem Programm zu entscheiden. Laut Trump-Berater Elon Musk werde erwartet, dass fünf bis zehn Prozent der Belegschaft kündigen würden, was zu Einsparungen von rund 100 Milliarden Dollar führen könnte. US-Präsident Trump hatte angekündigt, die Zahl der Regierungsangestellten verringern zu wollen, um Kosten zu sparen.