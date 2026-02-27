Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan hat sich in der Nacht weiter zugespitzt.

Der pakistanische Verteidigungsminister spricht von einem offenen Krieg.

Beide Seiten melden schwere Verluste.

Die pakistanische Luftwaffe hatte zuvor weitere Angriffe in Afghanistan durchgeführt, auch in der Hauptstadt Kabul. Es seien militärische Einrichtungen beschossen worden, heisst es aus Islamabad. Die pakistanische Regierung spricht von Dutzenden getöteten Taliban-Kämpfern.

Pakistan hatte bereits am Wochenende Angriffe auf Stellungen in Afghanistan geflogen. Am Donnerstagabend schlugen die Taliban schliesslich zurück. Dabei seien 55 pakistanische Soldaten getötet worden, teilte das afghanische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme auf X mit.

Pakistans Präsident Asif Ali Zardari schrieb derweil auf X, die Reaktion der pakistanischen Streitkräfte sei umfassend und entschlossen. Sein Land werde keine Zugeständnisse in Bezug auf Frieden und territoriale Integrität machen. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

UNO-Generalsekretär António Guterres forderte Afghanistan und Pakistan angesichts der jüngsten gegenseitigen Angriffe zur Deeskalation auf. Die Parteien sollten versuchen, alle Differenzen auf diplomatischem Weg beizulegen, sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers Stéphane Dujarric.

Konflikt flammt wieder auf

Erst am vergangenen Wochenende hatte Pakistan Stellungen in Afghanistan angegriffen. Die UNO-Hilfsmission für Afghanistan teilte im Nachgang mit, 13 Zivilisten seien bei den Luftschlägen ums Leben gekommen, sieben weitere verletzt worden. Ein Taliban-Sprecher hatte die folgenden Angriffe auf Pakistan als Gegenoffensive bezeichnet.

Was steckt hinter den Gefechten? Box aufklappen Box zuklappen Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Insbesondere die Gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) – weithin als Pakistanische Taliban bekannt – und ein regionaler Ableger des Islamischen Staates (IS) verüben in Pakistan seit Jahren immer mehr Anschläge. Nach Angaben des Pakistan Institute for Peace Studies stieg die Zahl der Terroranschläge in Pakistan 2025 auf fast 700. Auch die Vereinten Nationen schreiben in einem jüngst veröffentlichten Bericht, dass die Regierung in Kabul verschiedenen Terrorgruppen im Land ein günstiges Umfeld biete und die Pakistanischen Taliban unterstütze. Die regierenden Taliban bestreiten das. Die Nachbarländer teilen sich eine rund 2400 Kilometer lange Grenze, die 1893 zwischen dem damaligen Britisch-Indien und dem Emirat Afghanistan entstand. Der Verlauf der als «Durand-Linie» bekannten faktischen Grenze ist zwischen den Ländern umstritten.

