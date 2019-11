Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Marcela Ríos arbeitet in Chile für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Eins ihrer Schwerpunktthemen: die Ungleichheit im Land.

SRF News: Worin sehen Sie die Ursache für die Proteste?

Marcela Ríos: Chile ist unter den OECD-Staaten das Land mit der grössten Ungleichheit, was die Einkommen betrifft. Das ist allerdings nicht an den Durchschnittswerten abzulesen: Diese zeigen nämlich an, dass die Armut in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Aber eine grosse Zahl von Familien lebt in sehr prekären Verhältnissen. Ihnen fehlt der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, zu einer guten Gesundheitsversorgung, sie haben im Alter keine anständige Rente. Das Gefühl, dass das ungerecht ist, gab es schon lange. Fast 95 Prozent der Chilenen haben kein Vertrauen mehr in die politischen Parteien. Die Zustimmung für den Präsidenten ist gering – aber auch der Opposition trauen die Menschen nicht viel mehr zu.

Gibt es denn unter diesen Umständen überhaupt eine Chance, dass die Politik eine Lösung bieten kann?

Das muss sich noch herausstellen. Die gesellschaftlichen Eliten verstehen nicht, was die Bürger bewegt. Die meisten Minister, Senatoren und Abgeordneten kommen aus gewissen Vierteln in Santiago de Chile, haben bestimmte Schulen und eine von zwei Universitäten besucht. Chilenische Abgeordnete verdienen zudem 40 Mal den Mindestlohn. Das verstärkt das Gefühl der Ungleichheit in der Gesellschaft. Übrigens stört es die Chilenen aber nicht, wenn ein Fussballspieler Millionär ist, etwa Alexis Sánchez. Da haben sie das Gefühl: Er hat es sich verdient. Das gilt aber nicht für die Politik.

Auf den Strassen sind besonders viele junge Menschen zu sehen. Wie wichtig ist ihre Rolle bei diesen Protesten?

In den letzten 30 Jahren gab es wenige Proteste in Chile. Man suchte individuell nach Lösungen, war wenig vernetzt. Das hat sich erst seit den Schüler- und Studentenprotesten 2011 geändert. Die Gesellschaft war bis dahin ängstlich, traute sich nicht zu protestieren. Nun haben es die Jungen geschafft, den Rest der Gesellschaft aufzuwecken. Sie haben gezeigt, dass sie keine Angst haben. Sie haben die Diktatur nicht erlebt, haben diese traumatische Erfahrung nicht gemacht. Viele Erwachsene haben zuerst nur vorsichtig zugestimmt, aber sich dann den Demonstrationen angeschlossen. Sie zeigen nun ihre lange zurückgehaltene Wut, daraus ist eine kollektive Wut geworden. Es gibt keine Partei, keine Führungspersonen, die die Demonstrationen anführen. Am wichtigsten sind sicherlich bessere Gehälter und Renten, eine bessere Sozialpolitik. Aber es braucht auch eine politische Antwort, etwa eine neue Verfassung.