Belgien schaltet seine beiden Atomkraftwerke bis im Jahr 2025 ab. Darauf hat sich laut Medienberichten die Mehrparteien-Koalition geeinigt. Der schrittweise Atomausstieg steht in Belgien eigentlich bereits seit 2003 im Gesetz.

Nach den neusten Verhandlungen hält sich Belgien nun aber eine Hintertür offen. Zwar sollen die beiden Kraftwerke mit den sieben Reaktoren stillgelegt werden – die Regierung will aber 100 Millionen in die Forschung für neue nukleare Technologie investieren.

Sie will sich dabei auf sogenannte «kleine modulare Reaktoren» konzentrieren.

Das kontrovers diskutierte Thema hatte die sieben Parteien im Regierungsbündnis über Wochen auf Trab gehalten. Belgien verfügt derzeit noch über zwei Atomkraftwerke mit Standorten im flämischen Doel und wallonischen Tihange. In der deutschen Grenzregion um Aachen hatte vor allem die Atomanlage in Tihange immer wieder für Proteste gesorgt, da sie als störanfällig gilt.

Die insgesamt sieben Reaktoren in Belgien werden vom französischen Versorger Engie betrieben. Der Beschluss der Regierung in Brüssel sieht laut den Medienberichten allerdings kein Aus für die Atomkraft per se vor, da Belgien 100 Millionen Euro in die Erforschung neuer Technologien stecken will.