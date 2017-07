In der jordanischen Hauptstadt Amman sind auf dem Gelände der israelischen Botschaft Schüsse gefallen. Zwei Menschen seien getötet worden, teilte die Polizei mit.

Mindestens eine weitere Person sei verletzt worden, berichten Medien.

Bei den Toten handle es sich um zwei Jordanier. Der Verletzte sei ein Israeli.

Die israelischen Behörden äusserten sich nicht. Sie verhängten eine Informationssperre.

Laut der Polizei hielten sich die zwei Jordanier für Schreinerarbeiten in einem Wohngebäude auf dem Gelände der israelischen Botschaft auf.

Die Umgebung der Botschaft wurde abgesperrt; Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unklar ist, ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem jüngsten Gewaltausbruch zwischen Israelis und Palästinensern steht. Dabei geht es um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem, der Juden, Muslimen und Christen gleichsam heilig ist.

Proteste gegen Sicherheitskontrollen am Tempelberg

Am Freitag waren dabei drei Israelis und drei Palästinenser getötet worden. Kurz danach hatten in Jordanien mehrere Tausend Menschen gegen Israel und die verschärften Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg demonstriert.

In Jordanien leben viele palästinensische Flüchtlinge und deren Nachfahren. Israel und Jordanien hatten 1994 einen Friedensvertrag unterzeichnet. Jordanien fungiert als «Wächter» der muslimischen Heiligtümer in Jerusalem.