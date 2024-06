John Roberts (*4.4.1924) ist einer der wenigen noch lebenden britischen Veteranen, die am 6. Juni 1944 an der Landung der alliierten Streitkräfte in der Normandie beteiligt waren. Er trat im Alter von 13 Jahren in die britische Marine ein und diente bis 1978, zuletzt als Konteradmiral. Bei der Landung am 6. Juni 1944 war er Unterleutnant auf dem Zerstörer-Schiff HMS Serapis. Seine eigentliche Aufgabe wäre es gewesen, am Radarschirm deutsche U-Boote aufzuspüren. Doch da in den seichten Gewässern des Ärmelkanals in Küstennähe nicht mit deutschen U-Booten zu rechnen war, wurde Roberts auf die Brücke beordert, um dort nach gegnerischen Schiffen oder Flugzeugen Ausschau zu halten.

John Roberts ging in der Normandie nicht an Land. Zerstörer-Schiffe hatten die Aufgabe, deutsche Stellungen und Einrichtungen hinter der Frontlinie zu beschiessen. Nachdem es den Alliierten gelungen war, ihre Präsenz in der Normandie zu festigen, wurde Roberts' Einheit mit der HMS Serapis nach drei Wochen abgezogen und in die Nordsee geschickt, zu Kampfhandlungen vor Norwegen.