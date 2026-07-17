Das von der Fussballlegende Pelé im WM-Finale 1958 getragene Trikot ist für 4.9 Millionen Dollar versteigert worden.

Das entspricht umgerechnet rund vier Millionen Franken.

Es ist somit das zweitteuerste Fussballtrikot der Geschichte.

Pelé war 17 Jahre alt, als er im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore zum 5:2-Sieg beisteuerte. Es war Brasiliens erster von inzwischen fünf WM-Titeln.

Legende: Das Trikot wurde von der Fussballlegende am WM-Finale gegen Schweden 1958 getragen. IMAGO / UPI Photo

Das Trikot ist damit das zweitteuerste der Fussballgeschichte. Ein anonymer Käufer erwarb das blaue Shirt beim Auktionshaus Sotheby's in New York.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Profi-Debüt mit 15 Jahren. Im September 1956 lief Pelé erstmals für das Profiteam des FC Santos auf – und trug sich sogleich in die Torschützenliste ein. (Hier eine Aufnahme aus dem Jahre 1959 bei einem Freundschaftsspiel gegen Düsseldorf.). Bildquelle: imago images. 1 / 10 Legende: Profi-Debüt mit 15 Jahren Im September 1956 lief Pelé erstmals für das Profiteam des FC Santos auf – und trug sich sogleich in die Torschützenliste ein. (Hier eine Aufnahme aus dem Jahre 1959 bei einem Freundschaftsspiel gegen Düsseldorf.) imago images

Bild 2 von 10. Erste WM-Teilnahme mit 17 Jahren. Nachdem er bereits als 16-Jähriger erstmals das Trikot der Seleçao getragen hat, ist er an der WM 1958 in Schweden eine der grossen Attraktionen. Bildquelle: imago images. 2 / 10 Legende: Erste WM-Teilnahme mit 17 Jahren Nachdem er bereits als 16-Jähriger erstmals das Trikot der Seleçao getragen hat, ist er an der WM 1958 in Schweden eine der grossen Attraktionen. imago images

Bild 3 von 10. Jüngster Weltmeister der Geschichte. Im Final gegen Schweden (5:2) traf der junge Stürmer doppelt und wurde nach dem Schlusspfiff von seinen Emotionen übermannt. Mit 17 Jahren und 249 Tagen ist er bis heute der jüngste Weltmeister der Geschichte. Bildquelle: imago images. 3 / 10 Legende: Jüngster Weltmeister der Geschichte Im Final gegen Schweden (5:2) traf der junge Stürmer doppelt und wurde nach dem Schlusspfiff von seinen Emotionen übermannt. Mit 17 Jahren und 249 Tagen ist er bis heute der jüngste Weltmeister der Geschichte. imago images

Bild 4 von 10. WM zum Vergessen. Bei seiner zweiten Endrunden-Teilnahme 1962 verletzt sich Pelé im zweiten Spiel gegen die damalige Tschechoslowakei und kann danach nicht mehr mittun. Angeführt von Dribbelkönig Garrincha verteidigt die Seleçao ihren Titel trotzdem. Bildquelle: Keystone. 4 / 10 Legende: WM zum Vergessen Bei seiner zweiten Endrunden-Teilnahme 1962 verletzt sich Pelé im zweiten Spiel gegen die damalige Tschechoslowakei und kann danach nicht mehr mittun. Angeführt von Dribbelkönig Garrincha verteidigt die Seleçao ihren Titel trotzdem. Keystone

Bild 5 von 10. 1000er-Marke geknackt. Im November 1969 erzielt Pelé mit dem 2:1-Siegtreffer gegen Vasco da Gama sein 1000. Tor. Mit dem Ball in der Hand lässt er sich auf eine Ehrenrunde tragen, ehe die Partie danach fortgesetzt wird. Bildquelle: Keystone. 5 / 10 Legende: 1000er-Marke geknackt Im November 1969 erzielt Pelé mit dem 2:1-Siegtreffer gegen Vasco da Gama sein 1000. Tor. Mit dem Ball in der Hand lässt er sich auf eine Ehrenrunde tragen, ehe die Partie danach fortgesetzt wird. Keystone

Bild 6 von 10. Weltmeister-Triple. Als erster und bislang einziger Spieler wird Pelé 1970 in Mexiko zum dritten Mal Weltmeister. Natürlich steuerte er zum 4:1-Sieg gegen Italien einen Treffer bei. Bildquelle: imago images. 6 / 10 Legende: Weltmeister-Triple Als erster und bislang einziger Spieler wird Pelé 1970 in Mexiko zum dritten Mal Weltmeister. Natürlich steuerte er zum 4:1-Sieg gegen Italien einen Treffer bei. imago images

Bild 7 von 10. Rücktritt aus der Seleçao. Vor 140'000 Fans bestreitet Pelé im Sommer 1971 sein letztes Spiel für die brasilianische Nationalmannschaft. 77 Tore in 92 offiziellen Länderspielen bedeuten bis heute Rekord. Bildquelle: Getty Images. 7 / 10 Legende: Rücktritt aus der Seleçao Vor 140'000 Fans bestreitet Pelé im Sommer 1971 sein letztes Spiel für die brasilianische Nationalmannschaft. 77 Tore in 92 offiziellen Länderspielen bedeuten bis heute Rekord. Getty Images

Bild 8 von 10. Das Ende einer Ära. Nach 1091 Toren in 1116 Spielen und über 40 Titeln mit dem FC Santos beendet Pelé im Oktober 1974 seine Profikarriere – zumindest vorerst. Bildquelle: imago images. 8 / 10 Legende: Das Ende einer Ära Nach 1091 Toren in 1116 Spielen und über 40 Titeln mit dem FC Santos beendet Pelé im Oktober 1974 seine Profikarriere – zumindest vorerst. imago images

Bild 9 von 10. Comeback in den USA. Im Juni 1975 setzt Pelé seine Karriere bei Cosmos New York fort. Standesgemäss trifft er zum Einstand beim 2:2 gegen Dallas Tornado. Bildquelle: Getty Images. 9 / 10 Legende: Comeback in den USA Im Juni 1975 setzt Pelé seine Karriere bei Cosmos New York fort. Standesgemäss trifft er zum Einstand beim 2:2 gegen Dallas Tornado. Getty Images

Bild 10 von 10. Eine Message zum Abschied. Beim offiziellen Abschiedsspiel im Oktober 1977 läuft Pelé je eine Halbzeit für Cosmos und Santos auf. Per Mikrofon ruft er im Anschluss sein Vermächtnis in die Nacht von New York: «Love, love, love.» . Bildquelle: imago images. 10 / 10 Legende: Eine Message zum Abschied Beim offiziellen Abschiedsspiel im Oktober 1977 läuft Pelé je eine Halbzeit für Cosmos und Santos auf. Per Mikrofon ruft er im Anschluss sein Vermächtnis in die Nacht von New York: «Love, love, love.» imago images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eine grössere Summe brachte nur das Trikot von Diego Maradona aus dem legendären WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England (2:1) ein, das sogar für 9.3 Millionen Dollar, also 7.5 Millionen Franken versteigert wurde.

Pelé, mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento, war im Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben.