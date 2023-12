Die Kurzeinschätzung von SRF-USA-Korrespondentin Viviane Manz:

«Es ist ein Zwischensieg für Donald Trump und die Verzögerungsstrategie seiner Anwälte. Der Supreme Court hat den Antrag des Sonderermittlers Jack Smith, vorgezogen über Trumps Immunität zu entscheiden, abgewiesen. Das Gericht dürfte gerade in dieser delikaten Angelegenheit betont strikt nach dem ordentlichen Verfahren vorgehen wollen und jeden Anschein von politischer Voreingenommenheit vermeiden. Die Frage wird nun zuerst von einem Appellationsgericht in Washington entschieden und dürfte schon in einigen Wochen wieder beim Supreme Court landen.

Die Konsequenz des Zwischenentscheids: Damit dürfte der Prozess rund um den 6. Januar 2021 nicht wie vorgesehen im März starten, sondern der Prozess könnte in die heisse Phase des Wahlkampfs für die nächsten Präsidentschaftswahlen fallen. Vor allem ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass es noch vor den Wahlen am 5. November 2024 zu einem Urteil kommen wird. Damit werden die Wählerinnen und Wähler wohl nicht abschliessend wissen, ob Donald Trump rund um den 6. Januar 2021 mit illegalen Mitteln versucht hat, nach seiner Nicht-Wiederwahl an der Macht zu bleiben.»