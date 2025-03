In Australien erwarten Millionen Menschen besorgt die Ankunft von Zyklon «Alfred». Der Tropensturm bewegt sich weiter – zwar langsam, aber stetig – auf eine dicht besiedelte und auch bei Touristen beliebte Region an der Ostküste zu.

Jüngsten Berechnungen von Meteorologen zufolge wird er wahrscheinlich am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Land treffen, etwas später als zunächst erwartet.

100 Kilometer bis Brisbane

Zuletzt befand sich «Alfred» noch etwa 100 Kilometer südöstlich der Metropole Brisbane, mit rund 2.5 Millionen Einwohnern die drittgrösste Stadt des Landes. Es ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der in der Region die Küste erreichen wird.

Die meisten Schulen, Supermärkte, Strassen und Flughäfen wurden vorsorglich geschlossen. Die Behörden hatten Hunderttausende Sandsäcke verteilt, damit die Menschen ihre Häuser und Geschäfte sichern konnten. Auch für Tiere wie Pferde und grösseres Vieh wurden Evakuierungszentren eingerichtet.

80'000 Menschen bereits jetzt ohne Strom

Die ersten Ausläufer des Wirbelsturms rissen Bäume und Strommasten um. Mehr als 80'000 Anwohner sind schon jetzt ohne Strom, wie der Sender «ABC» berichtete. Ein Mann wurde in der Nähe der Kleinstadt Dorrigo von den Wassermassen in einen Fluss gerissen – die Einsatzkräfte suchten nach ihm.

Vor der Küste türmten sich rund neun Meter hohe Wellen, wie Jane Golding vom staatlichen Wetterdienst betonte. Die Brandung spülte viele der bekannten Strände fort.

Legende: Hohe Wellen und bereits jetzt weggespülte Strände: die Gold Coast in Australien.

Legende: An den Strand gespült: Bereits die Vorboten von Alfred machen sich an der Küste bemerkbar.

Legende: «No Lunch Time Service», verkündet ein Schild in Brisbane mit Verweise auf den Zyklon.

Legende: Mit Sandsäcken sollen die Läden vor Wassermassen geschützt werden.

Legende: Die Ruhe vor dem Sturm: Eine elektronische Anzeige warnt die Bevölkerung vor Zyklon Alfred.

«Wir erleben bereits Erosion an den Stränden der Gold Coast, die in dicht besiedelten Gebieten von Surfers Paradise und Main Beach bis hinunter nach Burleigh und Coolangatta Klippen von bis zu zwei Metern Höhe verursacht hat», sagte Natalie Edwards von Surf Life Saving Queensland.

«Rate allen, Evakuierungszone zu verlassen»

Starkregen, Böen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde und Monsterwellen werden vor allem in der Region zwischen der Sunshine Coast in Queensland und dem 300 Kilometer weiter südlich gelegenen Surfer-Hotspot Byron Bay in New South Wales erwartet.

Die Behörden befürchten schwere Überschwemmungen. «Heftige bis örtlich extreme Regenfälle können zu gefährlichen und lebensgefährlichen Sturzfluten führen», warnte der Wetterdienst.

Das Wetter wird sich in den nächsten Stunden verschlechtern.

«Ich rate allen, die in der Evakuierungszone leben oder sich dort aufhalten, dringend, das Gebiet jetzt zu verlassen», sagte Polizeisprecher Scott Tanner. «Das Wetter wird sich in den nächsten Stunden verschlechtern, und dann könnte es zu spät sein, um sich in Sicherheit zu bringen.»