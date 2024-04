Jean Ziegler, als Hans Ziegler in Thun 1934 geboren, ist Soziologe, Politiker und Sachbuch- und Romanautor. Er war bis 2002 Professor für Soziologie an der Universität und ständiger Gastprofessor an der Sorbonne in Paris. Von 1967 bis 1983 und von 1987 bis 1999 war er Nationalrat der SP für den Kanton Genf. Ab 2000 war Ziegler UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und Mitglied der UNO-Task Force für humanitäre Hilfe im Irak.