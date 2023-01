Seit rund 200 Jahren ist Neuenburg ein Zentrum der präzisen Zeitmessung und der Uhrenindustrie. Hier wurde in den 1960er-Jahren die erste Quarz-Armbanduhr entwickelt. Die Schweizer Industrie unterschätzte jedoch die eigene Erfindung und überliess den Markt japanischen Unternehmen.

Die Folgen waren dramatisch: Der Umsatz brach ein, eine Fabrik nach der anderen musste schliessen. Um in Zukunft ein ähnliches Debakel zu verhindern, wurde einem Unternehmensberater der Auftrag erteilt, ein Konzept zu erarbeiten. Die Lösung: Eine Non-Profit-Organisation, die für den Know-how-Transfer zwischen Wissenschaft und Industrie zuständig ist. Der Name dieser Organisation: Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM). Der Name des Unternehmensberaters: Nicolas Hayek.

Heute arbeiten am CSEM mehr als 500 Leute an sechs Standorten in der Schweiz an neuen Technologien. In Bern unterstützen Expertinnen und Ingenieure des CSEM verschiedene Spin-offs des Inselspitals.