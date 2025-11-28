Die ersten vier Episoden der fünften und letzten Staffel von Stranger Things sind erschienen. So reagieren Fans und Kritiker auf den Netflix-Hit.

So reagiert das Netz auf die letzte Staffel von «Stranger Things»

Die fiktive Kleinstadt Hawkins macht mit der letzten Staffel das Licht aus – aber nicht ohne ein Feuerwerk. Nach über drei Jahren ist «Stranger Things» mit der finalen Staffel zurück.

Passend zum Thema Neu im Stream «Stranger Things»: Eine Kultserie geht zu Ende

Die ersten vier veröffentlichten Folgen hinterliessen bei den Fans grosse Begeisterung. Netflix stürzte sogar kurzzeitig ab, so gross war der Ansturm am Donnerstag.

Auf der Social-Media-Plattform X überschlagen sich die Reaktionen: Das Warten habe sich gelohnt, jede Folge verdiene die volle Punktzahl.

Andere Stimmen werden noch deutlicher: «Das war definitiv die 3 Jahre Wartezeit wert», heisst es in einem Kommentar.

Vor allem das Ende der vierten Folge mit Wills grosser Enthüllung sorgt für Furore – für viele der Höhepunkt der Staffel. «In den letzten 20 Minuten ist mir die Kinnlade runtergeklappt», schreibt ein Fan.

Doch die Euphorie wird von kritischen Tönen begleitet. Ein User wirft der Serie vor, sich zu sehr an der Vergangenheit festzuklammern. «Stranger Things Staffel 5 wirkt wie aus der Zeit gefallen. Die Welt hat sich weitergedreht, aber diese Show klammert sich so sehr an die 80er-Jahre, dass es fast wie eine Persiflage wirkt», heisst es in einem Kommentar.

Auch die technische Umsetzung sorgt für Stirnrunzeln: «Ganz ehrlich – die Staffel hat so lange gebraucht und trotzdem sind Kameraarbeit und CGI einfach schrecklich», schreibt ein enttäuschter Zuschauer. Andere kritisieren die Qualität des Drehbuchs und der Darsteller: «Das Schauspiel und die Dialoge sind so schlecht – ich erinnere mich nicht, dass die früheren Staffeln so ‹cringe› waren.»

Ungeachtet aller Kritik bleibt die Neugier ungebrochen: Viele wollen wissen, wie die Gebrüder Duffer ihr Opus magnum vollenden werden.

Legende: «Stranger Things» ist eine Mystery-Serie über eine Kleinstadt in den 80ern, in der Jugendliche mysteriöse Ereignisse und eine geheime Forschungseinrichtung aufdecken. Dabei stossen sie auf eine gefährliche Parallelwelt namens «Upside Down». Netflix

Zugleich erheitert ein charmantes Detail – längst sind die einstigen Kinder von Hawkins erwachsen geworden, ein beliebter Running Gag auf Social Media.