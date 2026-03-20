Viermal in sechs Monaten: Ein Weibchen des Südlichen Stotterfrosches sorgt bei Tierschützern für Staunen.

Die australische Tierschutzorganisation Aussie Ark vermeldete den bemerkenswerten Zuchterfolg.

Ein Weibchen des stark gefährdeten Frosches mit dem wissenschaftlichen Namen Mixophyes australis hat in den vergangenen sechs Monaten gleich viermal gelaicht – ein bislang beispielloser Zuchterfolg.

Legende: Der australische Stotterfrosch ist vom Aussterben bedroht imago images / Depositphoto

In den spezialisierten Aquarien der Organisation befänden sich inzwischen Frösche in allen Entwicklungsstadien, von frisch abgelegten Eiern über Kaulquappen bis hin zu vollständig entwickelten Tieren, teilte Aussie Ark mit.

«Frösche sind extrem empfindlich gegenüber ihren Umweltbedingungen. Wasserqualität, Klima und Nahrung müssen perfekt sein, um dieses beeindruckende Ergebnis zu erzielen», sagte die Rangerin Kaitlin Murphy, die das Programm begleitet. «Es ist unglaublich, die Arbeit der Natur auf diese Weise Schritt für Schritt zu sehen.»

Lebensraumverlust und Pilzerkrankung Box aufklappen Box zuklappen Der Südliche Stotterfrosch (Southern Stuttering Frog) ist eine grosse Froschart, die nur im Südosten Australiens vorkommt. Sie ist wegen des Verlusts ihres Lebensraums und wegen einer weit verbreiteten Pilzerkrankung in freier Wildbahn stark bedroht. Ein tödlicher Hautpilz (Chytridpilz) ist weltweit für das Massensterben von Amphibien (vor allem Fröschen, Kröten und Salamandern) verantwortlich.

Der Welttag des Frosches (World Frog Day) ist ein weltweit anerkannter Aktionstag und findet seit 2009 jährlich am 20. März statt.