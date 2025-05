Die Binde statteten die Forschenden mit einem Teststreifen aus, wie sie von Covid-Selbsttests bekannt sind. Kommt der Biomarker im Menstruationsblut mit einem spezifischen Antikörper auf dem Teststreifen in Kontakt, erscheint ein Farbstreifen. Dieser ist je nach Konzentration des entsprechenden Proteins in der Farbintensität unterschiedlich.

Die Ergebnisse lassen sich laut der ETH mit blossem Auge oder mit einer eigens entwickelten App ablesen, die auf maschinellem Lernen basiert und die Farbintensität auswertet. So kann die Binde laut den Forschenden als Frühwarnsystem dienen. Sie soll keine etablierten Diagnosen ersetzen, sondern Hinweise geben, wann ein Besuch in der Praxis sinnvoll sein könnte.

In einer Studie, die in der Fachzeitschrift «Science Advances» erschienen ist, zeigten die Forschenden, dass die Binde funktioniert. In einer künftigen Studie wollen die Forschenden mit über hundert Personen testen, wie alltagstauglich die neue Technologie ist.