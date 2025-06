Mit an Bord ist auch ein Instrument, das am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium in Davos gebaut wurde. Das rund drei Kilogramm schwere Instrument Dara misst, wie stark die Sonne scheint – also wie viel Sonnenenergie auf die Erdatmosphäre trifft.

«Die globale Temperatur der Erde hängt von der Strahlungsbilanz am Rand der Atmosphäre ab. Also davon, wie viel Energie auf die Atmosphäre trifft und wie viel Energie wieder abgegeben wird», erklärte Dara-Projektleiter Silvio Koller vor dem Start. Deshalb sei eine genaue Messung der eintreffenden Sonnenstrahlung «äusserst wichtig».

Aktuelle Weltraummessungen zeigen laut Koller beispielsweise, dass der globale Temperaturanstieg zurzeit nicht durch eine erhöhte Sonnenstrahlung erklärbar ist. Dara soll dazu beitragen, eine durchgehende Messreihe der Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.