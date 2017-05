Gedenkfeier für Freunde und Bekannte von Ueli Steck

Aus glanz und gloria vom 24.5.2017

Ueli Stecks Familie hat gestern zu einer öffentlichen Gedenkfeier im «Congress Center Kursaal Interlaken» geladen. Der Berner Extrem-Bergsteiger Ueli Steck ist am 30.04.2017 an einem Berg in Nepal gestürzt und tödlich verunglückt. Zur Trauerfeier strömten rund 700 Freunde und Fans aus der ganzen Welt.