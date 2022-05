Raus aus der schnelllebigen Gesellschaft und dem Hamsterrad, zurück zu einem einfacheren Leben, verbunden mit der Natur. Warum wollen Aussteigerinnen und Aussteiger so leben?

Raus aus der Überfluss-Gesellschaft und verbunden mit der Natur leben – das war schon immer Melanies Wunsch. Vor zwei Jahren entschied sie sich deshalb, aus ihrer Stadtwohnung auszuziehen.

Seitdem lebt die 27-Jährige mit ihren zwei kleinen Kindern in einer Bauwagen-Siedlung in der Nähe von Winterthur. «Wenn ich in einen Wagen ziehe, dann nehme ich der Natur fast nichts. Ich kann wieder wegfahren und es kann alles wieder normal wachsen», sagt Melanie.

Unser Leben findet vor allem draussen statt, weil wir Freigeister und recht wild sind.

Mit ihrem Ausstieg aus der Gesellschaft stehe sie aber noch am Anfang: «Ich bin im Moment noch Lohnarbeiterin und hänge deshalb im System drin.» Besonders wegen ihrer Kinder sei sie noch immer darauf angewiesen.

Legende: Melanies Tochter in der Bauwagen-WG. SRF Impact

Melanies Wunschvorstellung ist aber kein Einsiedler-Leben. «Wir wollen uns nicht von der Gesellschaft abschotten, wir pflegen eine gute Beziehung zu unseren Nachbarn.»

Der grosse Unterschied liegt für sie jedoch darin, dass sie raus aus dem hektischen Stadtalltag in eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten komme. «Hier gelten zwar gemeinsame Werte, aber ohne strenge gesellschaftliche Regeln.»

Legende: Melanie (links) erzählt Impact-Host Amila über ihr Leben in einem Bauwagen. SRF Impact

