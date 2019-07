Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri ist im Alter von 93 Jahren in einem Spital in Rom gestorben.

Im Juni hatte Camilleri einen Kreislauf- und Atemstillstand erlitten.

International bekannt geworden ist Camilleri mit seinem Romanhelden, dem kauzigen Kommissar Salvo Montalbano.

Camilleri war als kritische Stimme Italiens bekannt. Auch in seinen Büchern thematisierte er immer wieder heikle Themen wie Korruption oder das organisierte Verbrechen.

Im Juni sei Camilleri in kritischem Zustand wegen Herz-Atem-Problemen eingeliefert und in ein Reanimationszentrum gebracht worden, teilte das Krankenhaus Santo Spirito in Rom mit.

Bis zu seinen Herzproblemen hatte der 93-Jährige täglich am Schreibtisch gesessen. «Ich verliere zwar mein Augenlicht», bekannte Camilleri vor zwei Jahren in einem Interview, «aber meine übrigen Sinne sind alle intakt».

Eine sizilianische Kindheit

Geboren wurde Camilleri an der Südküste Siziliens, in Porto Embedocle, am 6. September 1925. Er besuchte ein humanistisches Gymnasium, entschied sich für Philosophie, gab das Studium jedoch auf. Er zog nach Rom und machte dort einen Abschluss im Fach Regie an der Nationalen Schauspielschule.

Camilleri arbeitete als Theaterregisseur, aber auch für das Radio und das italienische Fernsehen. Für den öffentlichen Fernsehsender RAI bearbeitete er Georges Simenons Romane mit dem Kommissar Maigret.

Später Erfolg als Krimiautor

Ein Kommissar brachte ihm selbst den internationalen Durchbruch als Autor: Salvo Montalbano. Die Krimi-Reihe wurde in rund 30 Sprachen übersetzt. Die «Montalbano»-Krimis bescherten Camilleri jedoch einen späten literarischen Durchbruch. Als der Erfolg einsetzte, war er fast 70 Jahre alt.

Camilleri hat über 100 Bücher geschrieben. Allein in Italien konnte er mehr als 20 Millionen Bücher verkaufen. Der Autor hatte Gewicht. Seine Kommentare zur Italiens Politik oder Wirtschaft wurden sehr beachtet.