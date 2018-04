21. April 2018: Ex-US-Präsident George W. Bush schiebt seinen Vater, Ex-US-Präsident George H.W. Bush, in die St. Martin's Episcopal Church in Housten zur Beerdigung von Mutter und Ehefrau Barbara Bush.

Der frühere US-Präsident George H.W. Bush ist nach einigen Tagen auf der Intensivstation wieder auf ein normales Krankenzimmer verlegt worden. Er sei wach und spreche mit den Mitarbeitern der Klinik, der Familie und seinen Freunden, heisst es in einer Mitteilung. Die Ärzte seien sehr zufrieden mit seinen Fortschritten.

Der 41. US-Präsident war Anfang der Woche in eine Klinik seines Heimatorts Houston gebracht worden. Es hiess, eine Infektion habe sich ins Blut übertragen. Wenige Tage zuvor war Bushs Ehefrau Barbara im Alter von 92 Jahren gestorben.

Sportlich motiviert

Der 93-Jährige muss den Angaben zufolge noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, fokussiere sich dort aber voll und ganz auf Basketball. «Er konzentriert sich mehr auf das Playoff der Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves als auf die Dinge, die ihn in die Klinik gebracht haben», heisst es in der Mitteilung. Einige Stunden, nachdem diese verschickt worden war, gewann Bushs Heimatteam und zog in die nächste Playoff-Runde ein.