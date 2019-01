Auktion in Japan

Bei der traditionellen Neujahrs-Auktion auf dem Tokioter Fischmarkt wurde ein Thunfisch für 3 Millionen Franken (333,6 Millionen Yen) versteigert.

Der Käufer des 278 Kilogramm schweren Fischs ist der Chef einer japanischen Sushi-Kette.

«Der Preis war höher als eigentlich gedacht, aber ich hoffe, dass unsere Kunden diesen exzellenten Thunfisch essen werden», so der Käufer Kiyoshi Kimura. Würde er den Preis an seine Kunden weitergeben, würde ein Kilo Thunfisch in seinen Sushi-Restaurants über 10'000 Franken kosten.

Kimura nutzt die von allen japanischen Medien verfolgte Thunfisch-Auktion alelrdings vor allem als Werbung für seine Restaurantkette. Er versucht jedes Jahr, den besten Roten Thun auf der Auktion zu ersteigern und damit landesweit Schlagzeilen zu machen.

Legende: Traditionell werden in Tokio zu Neujahr Thunfische versteigert. Keystone

In diesem Jahr fand die Versteigerung erstmals auf dem Fischmarkt im Stadtteil Toyosu statt, der Vorgänger in Tsukiji hatte 2017 nach mehr als 80 Jahren geschlossen.