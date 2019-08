An den Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills» im russischen Kasan holt die Schweiz fünf Berufsweltmeistertitel und elf weitere Medaillen.

Mit ihren Erfolgen erzielte die Schweiz in der Nationenwertung hinter China und Korea den dritten Rang.

Insgesamt nahmen an den «WorldSkills» 1600 junge Berufsleute aus 63 Nationen teil.

Neue Berufsweltmeisterinnen sind Martina Wick aus Arnegg (SG) und Sonja Durrer aus Kerns (OW), wie das Schweizer Team am Abend mitteilte. Wick siegte als Restaurationsfachfrau und Durrer schwang als Bäckerin-Konditorin obenaus.

Gold holten auch der Plattenleger Renato Meier aus Seengen (AG) und der Elektroniker Florian Baumgartner aus Biel (BE). Die beiden Landschaftsgärtner Mario Enz aus Giswil (OW) und Fabian Hodel aus Oberkirch (LU) holten den WM-Titel als Team.

Die Schweiz war mit 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angetreten. Da sie in zwei Wettkämpfen mit Zweierteams antrat, liessen sich 18 der 17- bis 22-jährigen jungen Berufsleute am Abschlussanlass vom Dienstagabend in Kasan feiern. Neben den 16 Medaillen gab es 13 Diplome.