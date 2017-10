Berufs-WM in Abu Dhabi

Das Nationalteam der Schweiz hat so gut abgeschlossen wie noch nie. In der Nationenwertung steht sie auf Platz zwei, hinter China.

Das Schweizer Nationalteam holte an der Berufs-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi zwanzig Medaillen, davon elf Mal Gold.

Die Goldmedaille ging unter anderem an einen Automatiker, eine Bäckerin, einen Möbelschreiner und an eine Fachfrau Gesundheit.

In der Nationenwertung landet die Schweiz auf Platz zwei hinter China.

Der Erfolg wurde von der Swiss-Skills-Nationalmannschaft als «historisch, überragend und überraschend» bezeichnet. Die Konkurrenzsituation habe sich in den letzten zehn Jahren an den Worldskills laufend verschärft. Immer mehr Nationen würden ihre jungen Berufsleute auf den Wettbewerb speziell vorbereiten.

Keine Sondervorbereitung für die Schweiz

Die Mitglieder des Schweizer Teams hingegen hätten alle eine normale Berufslehre absolviert und sich erst in den vergangenen Monaten, meist in der Freizeit, auf den Event eingestellt. Deshalb sei der Sieg umso überraschender gekommen.

Es habe sich wahrscheinlich für die Schweiz auch ausbezahlt, dass in vielen Berufen die Aufgabenstellungen im Vergleich zu den letzten Worldskills-Austragungen erst sehr kurzfristig bekanntgegeben worden seien.

Neuer Rekord seit 2003

Delegationsleiterin Christine Davatz ist stolz auf das Team: «Wir haben hier beste Werbung für unser Bildungssystem, aber auch ganz generell für die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz gemacht.»

Mit elf Goldmedaillen knackten die Schweizer ihren bisherigen Bestwert vom 2003 um einen Titel. Nur die Chinesen übertrafen die Schweizer mit 15 Goldmedaillen.

Insgesamt waren 38 junge Schweizerinnen und Schweizer an die Berufs-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi gereist. Sie massen sich in den vergangenen Tagen mit rund 1300 Teilnehmern aus 58 Ländern.